Beşiktaş’a çifte şok

Trendyol Süper Lig'de performansıyla hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Kamerun Milli Takımı'nda forma giyen Vincent Aboubakar'ın sakatlığının kendilerine bildirilen seviyenin üstünde olduğunu açıkladı. Ülkesinin milli takımıyla Afrika Kupası'nda forma giymeye hazırlanırken 12 Ocak'ta idmanda uyluk arka adalesinden sakatlanan Kamerunlu golcünün sahalara dönmesi daha uzun bir süre alacak. Kartal son maçta sakatlanan Salih Uçan'ın da sağ uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Salih'in de tedavisine hemen başlanırken 30 yaşındaki oyuncunun bir süre takımdan ayrı kalması bekleniyor. Bu arada transfer çalışmalarını sürdüren Kartal'ın Real Betis'ten Portekizli William Carvalho ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.