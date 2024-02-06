Semih fırtınası

Süper Lig'de son olarak sahasında Trabzonspor'u mağlup ederek üç maç sonra kazanan Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy fırtınası esiyor. Siyah-beyazlıların altyapı patentli genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Trabzonspor karşısında takımını galibiyete taşıyan isim oldu. 44 ve 62'nci dakikalarda yakaladığı fırsatları gole çevirerek Beşiktaş'ın galibiyet özlemine son veren Semih, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını ise 8'e yükseltti. Ligde oynadığı 11 maçta 7 gol atan siyah-beyazlı oyuncu, Avrupa'daki tek golünü de Tirana ile oynanan maçta kaydetmişti. İlk kez geçen sezon 4 maçta siyah-beyazlı formayı sırtına geçiren Semih, bu sene ise takımda yaşanan teknik kriz ve kadro dışı kararlarından yararlı çıkan isim oldu.

4 MAÇ KAZANDIRDI

Kendisine verilen forma şanslarını iyi değerlendiren 18 yaşındaki futbolcu, kadrodaki yerini sağlamlaştırdı ve taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Siyah-beyazlılar, Semih'in gol attığı 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2'inde genç futbolcunun çabası mağlubiyeti engelleyemedi.

WORRALL KARTAL'DA

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Joe Worrall ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak sözleşme imzaladı. Transferle ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Joe Worrall ile sözleşme imzaladı. Joe Worrall'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

MONTELLA'NIN TAKİBİNDE

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, u17 ve u19 milli takımlarında da başarıyla forma giyiyor. Toplamda 9 kez milli formayı sırtına geçiren Semih Kılıçsoy, bu müsabakalarda rakip fileleri 7 kez sarsmayı başardı. 18 yaşındaki genç yetenek performansıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Vinenzo Montella'nın dikkatini çekti. İtalyan teknik adamın genç futbolcunun durumun yakından izlediği ifade edildi.