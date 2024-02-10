Kartal son gün coştu

Süper Lig'de Trabzonspor'u yendikten sonra önceki gün Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş, transferde gaza bastı. Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala siyah-beyazlılar, üç bomba birden patlattı. Beşiktaş, bir süredir gündeminde olan Polonya ekibi Legia Varşova'nın 22 yaşındaki Arnavut 10 numarası Ernest Muci transferinde mutlu sona ulaştı.

KİRALIK OLARAK ALDI

Siyah-beyazlılar, transferin son gününde kadrosuna katmayı başardığı Muci ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş, genç futbolcuyu 10 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Uzun süredir 6 numara arayışlarını sürdüren Kartal, Al Musrati için Braga ile anlaşmaya vardı. 6 aylık kiralama ve opsiyon konusunda Portekiz kulübü ile anlaşmaya varan Beşiktaş, bu transferde de mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, son olarak da De Graafschap forması giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Başar Önal ile anlaşmaya vardı. Hollanda kulübüyle bu sezon 25 maça çıkan Başar Önal, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

MULEKA GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Jackson Muleka, yeni teknik direktör Fernando Santos'un gelişiyle birlikte adeta yeniden doğdu. Bu sezon siyah-beyazlı forma altında 24 maça çıkan ancak beklentilerin altında kalan tecrübeli futbolcu, kupada Antalyaspor karşısında attığı 2 golle turu getiren isim oldu. Bu sezonki son golünü 12 Aralık 2023'te Beşiktaş'ın Başakşehir'i yendiği maçta atan yıldız isim gol sayısını da yediye çıkardı.