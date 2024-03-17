Kartal tepetaklak

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 yenildi. 5. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Safuri'nin ara pasıyla ceza sahası içinde hafif sağ çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Bünyamin Balcı'nın uzak köşeye şutunda top ağlarla buluştu: 0-1. 37'de ceza sahası içerisinde Bahadır, Gedson'un müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'da pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, penaltı noktasını işaret etti. 38'de Buksa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2. 46'da Rashica'nın ceza sahası sağ çaprazından yerden ortasına gelişine vuran Muçi'nin şutunda meşin yuvarlak Leite'nin bakışları arasında ağlarla buluştu: 1-2.

İNANILMAZ BİR SON YAŞANDI

78'de Muçi, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Muçi'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Leite gole izin vermedi. Seken topa Aboubakar'ın vuruşunda savunma topa ayak koydu. Bu kez Muleka vurdu, Leite köşeye giden topu iki hamlede kontrol etti. 90+8'de kornerde ileri çıkan kaleci Mert Günok'un kafa vuruşunda top savunmada Naldo'ya çarptı. VAR'da pozisyonu inceleyen Burak Pakkan, penaltı noktasını gösterdi. 90+11'de Rashica, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Burak Pakkan, vuruştan önce ayağı kayan Rashica'nın topu iki hamleyle kaleye gönderdiğini tespit ederek golü geçersiz saydı. Beşiktaş maçı 2-1 kaybetti.

SANTOS'TAN 5 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, deplasmanda 2-0 kaybedilen Gaziantep FK maçının 11'inde 3'ü zorunlu 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; sarı kart cezalıları Necip Uysal ve Masuaku'nun yerine Colley ve Emrecan Terzi, sakatlığı devam eden Al-Musrati'nin yerine Amartey, Onur Bulut'un yerine Svensson, Zaynutdinov'un yerine ise Cenk Tosun'u sahaya sürdü.

SERGEN YALÇIN 831 GÜN SONRA DOLMABAHÇE'DE

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, 2 yılı aşkın sürenin ardından siyah-beyazlı ekibin deplasmanda konuğu oldu. Beşiktaş'ın başında son iç sahada maçına 27 Kasım 2021 tarihinde çıkan Sergen Yalçın ile 9 Aralık 2021'de yollar ayrılmıştı. Daha sonra bir süre takım çalıştırmayan tecrübeli teknik adam, 2024 yılının ilk günlerinde Antalyaspor'un teknik direktörü olmuştu. Siyahbeyazlı takımla, Türkiye Kupası'nda iç sahada karşı karşıya gelen Sergen Yalçın, 831 gün sonra Beşiktaş Stadyumu'nda maça çıktı

EPİLEPSİ HASTALARINA DESTEK

Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşma öncesinde seremonide mor gözlüklerle yer aldı. Beşiktaş'ın Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı futbolcular, epilepsi hastalarına destek olmak amacıyla, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin hayata geçirdiği 'Epilepsi İçin Bak' farkındalık kampanyasının sembolü mor gözlüklerle çıktı.