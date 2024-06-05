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Haberler Beşiktaş Kartal’da gündem Xavi

Kartal’da gündem Xavi

HABER MERKEZİ
Kartal’da gündem Xavi
SÜPER Lig'de yeni sezon yapılanmasında önceliği teknik direktöre veren Beşiktaş'ta adaylar her geçen gün çoğalıyor. Başkan Hasan Arat'ın da bizzat içinde olduğu süreçte çalışmalarını hızlandıran siyahbeyazlılarda, eski çalıştırıcıları Slaven Bilic'in ardından, Barcelona'dan ayrılan Xavi Hernandez de gündeme geldi. Kamp dönemi öncesi teknik direktörünü belirlemek isteyen Beşiktaş'ın, 44 yaşındaki İspanyol hoca ile iletişime geçtiği öne sürüldü. Kartal'ın, Slaven Bilic ve kulübünden olumsuz cevap alması halinde Xavi ile görüşmeleri sıklaştıracağı ifade ediliyor.
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