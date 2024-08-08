Kara Kartal’a genç sol bek

SÜPER Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek futbol gündeminin en çok konuşulan ekipleri arasında yer alan Beşiktaş, sol bek arayışlarına hız verirken Kasımpaşa'da oynayan 18 yaşındaki yetenek Yasin Özcan için Kasımpaşa ile masaya oturdu. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un da onay verdiği 18 yaşındaki yetenekli futbolcu Yasin Özcan için siyah-beyazlı ekibin, Kasımpaşa'ya para ve takas içeren bir teklif sunduğu öğrenildi. Henüz 16 yaşında Süper Lig'de golle tanışan Yasin Özcan, 2022-23 sezonunda Başakşehir'e karşı oynadığı maçta ilk golünü kaydetmişti. Bu arada geçtiğimiz sezon transfer edilen ve sık yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü istenilen seviyeye gelen Chamberlain ile ilgili gelişmeler yaşanıyor, İngiltere Premier Lig ve Championship'ten talipleri olan 30 yaşındaki orta sahanın takımdan ayrılmak için Beşiktaş'tan 2 yılda kazanacağı 6 milyon Euro'yu istediği öğrenildi. Bu isteği reddeden siyahbeyazlılar ise futbolcuya yapılan tekliflerdeki aradaki maaş farkını karşılamaya razı durumda.