‘Eski Beşiktaş'a dönüş sinyalleri

Geride kalan sezonu Türkiye Kupası'nı müzesine koyarak kapatan, yeni sezona ise Süper Kupa'yı kaldırarak oldukça moralli başlayan Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. İlk hafta Samsunspor'u kayıpsız geçen siyahbeyazlılar, en son 2018-2019 sezonunda başardığı lige 6 puanlık girişi, 6 sezon sonra tekrarlamak istiyordu ve başardı. Kara Kartal, 26. saniyede kalesinde gördüğü golle Antalyaspor maçına büyük bir şokla başladı ancak sonrasında İtalyan yıldız Immobile, Portekizli Silva ve Arnavut Muçi işbirliği ile rakibine fırsat vermedi ve 'eski Kara Kartal'a selam verdi.

İTALYAN İŞİ GOLCÜ

Mücadeleye kabus görerek başlayan Beşiktaş, yediği golün ardından taraftarının da büyük desteğiyle maçtan kopmadı, art arda ataklarıyla rakibinin üstüne giderek hemen reaksiyon gösterdi. Karşılaşma boyunca siyah-beyazlılar oyunu öylesine hakimiyeti altına aldı ki Antalya ekibine adeta nefes aldırmadı. Üçüncü bölgede uyguladığı presle ve tempolu görüntüsüyle etkili olan siyah-beyazlılar, Immobile'nin iki kez sahneye çıkmasıyla hem oynadığı oyunun meyvesini hem de skoru ilk yarıda aldı. İkinci yarıda skora denge gelse de, bu kez de Portekizli yıldız Silva sahneye çıktı ve Antalyaspor'u daha fazla umutlandırmadı. Son noktayı ise Arnavut Muçi koydu.

NOKTA TRANSFERLER

Geride kalan süreçte oynadığı maçlarda da görüldüğü üzere Beşiktaş geçen sezonki ölü toprağını üzerinden attı. Siyah-beyazlı kurmaylar, kadroya kattığı ve ilk 11'de forma giyen Rafa Silva, Emirhan, Paulista ve Immobile ile masada ne kadar önemli bir iş yaptığını kanıtladı. Nokta transferlerle 'eski Beşiktaş'a yakın bir performans sergileyen Kara Kartal, futbolseverler ve özellikle siyahbeyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Geçen sezonki Fenerbahçe ve Galatasaray dominasyonuna Beşiktaş'ın bu sezon izin vereceğini düşünmüyorum. Kara Kartal, yönetim, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve yeni transferlerin oyuna, camiaya kattığı kimlikle 'yepyeni macera ve başarılara talibim' mesajını net şekilde veriyor.