Kartal 4 köşe

TRENDYOL Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-2 yendi. 1. dakikada Larsson'un bekletmeden pasında Samudio, kaleci Mert'in solundan topu ağlara gönderdi: 0-1. 13. dakikada Rashica'nın derinlemesine pasında Immobile, yaptığı vuruşla yakın direkten meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. 23. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy içeri çevirdi, Immobile'nin tek vuruşunda top ağlara gitti: 2-1. 29. dakikada Silva'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu önüne alan Rashica'nın vuruşunda kaleci Piric meşin yuvarlağı kornere çeldi. Mücadelede ilk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve siyah-beyazlılar soyunma odasına 2-1 üstünlükle gitti.

SKORU MUÇI BELİRLEDİ

50. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruş sonrası ceza yayında seken topa hareketlenen Kelven'in şutunda kaleci Mert gole izin vermedi. 51. dakikada sağ taraftan Erdoğan'ın ortasında Samudio topu ağlara gönderdi: 2-2. 56. dakikada Rashica'nın derinlemesine pasında Silva'nın ceza sahasına girerek yerden vuruşunda top filelere gitti: 3-2. 61. dakikada Güray, Silva'ya yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 90+5. dakikada Ndour'un savunma arkasına pasına hareketlenen Muçi skoru belirledi: 4-2.

VAN BRONCKHORST TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI

Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynanan Samsunspor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Bronckhorst, ailevi nedenlerle izin alan Masuaku'nun yerine sol bekte yeni transfer Emirhan Topçu'yu görevlendirdi. Öte yandan Kara Kartal'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcudan 4'ü Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarların karşısına çıktı. Paulista, Emirhan Topçu, Rafa Silva ve Immobile, siyahbeyazlı formayla Dolmabahçe'de ilk defa görev aldı. Ndour ile Can Keleş ise ilk defa müsabaka kadrosuna dahil edildi.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaş taraftarı, sezonun ilk iç saha maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Tüpraş Stadı tribünleri dolduran 12. adamla adeta siyah-beyaza bürünürken taraftarlar maç öncesi teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'a sevgi gösterisinde bulundu. Beşiktaş taraftarı, sezonun ilk iç saha maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Tüpraş Stadı tribünleri dolduran 12. adamla adeta siyahbeyaza bürünürken taraftarlar maç öncesi teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'a sevgi gösterisinde bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar, Tüpraş Stadı'nda ilk maçına çıkan Hollandalı teknik adamı tribünlere çağırarak "Üçlü" çektirdi. ilk maçına çıkan Hollandalı teknik adamı tribünlere çağırarak "Üçlü" çektirdi.