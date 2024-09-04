Kartal Joao Mario’ya kavuştu

BEŞİKTAŞ'IN önceki gün anlaşma sağladığı son olarak Benfica'da forma giyen Portekizli futbolcu Joao Mario dün İstanbul'a geldi. Bu sezon yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken siyah-beyazlılarda Joao Mario transferi de taraftarları memnun ederken Portekizli orta saha Benfica formasıyla geçen sezon 51 maça çıkarken, 9 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. Bu arada Beşiktay ikinci Başkanı Hüseyin Yücel, UEFA'ya takım kadrolarının bildirilmesine sayılı saatler kala yabancı kontenjanı açılmadan takıma başka takviye yapamayacaklarını söyledi.

Amartey, Chamberlain ve Aboubakar'la yollarını ayırmak istediklerini ancak oyuncuların buna yanaşmadığını dile getiren Yücel, "İlgili arkadaşlar görüşmeleri sürdürüyorlar. Oyuncuların karakterleri de çok önemli. Yollarımızı sorunsuz ayırdığımız yabancılarımız oldu ama bu oyuncular kulüp de bulsak bir şekilde gitmek istemiyor. Taraftarımız sol beke transfer bekliyor. Young Boys'tan Hadjam'la ilgilendik, temasa da geçtik. Henüz 21 yaşında. Bedava kiralık gelecekti ama Chamberlain gitmedi, elimiz kolumuz bağlı kaldı" diye konuştu.

UÇAR: ARTIK IZMİRLİYİM

BEŞİKTAŞ Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, İzmir Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret ederken kendisinin de artık İzmirli olduğunu dile getirdi. Uçar, ziyarette, "Ben 12 yıldır Urla'da yaşıyorum. Ben Beşiktaşlı'ydım, artık İzmirli bir Beşiktaşlı olarak devam ediyorum" dedi. İzmir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Özlem Tezişçi ise, "Başkanımız ve hocamızın derneğimizi ziyaret etmesinden mutluluk duyuyorum, birlikte güze şeyleri başaracağız" şeklinde konuştu.