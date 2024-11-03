Kara Kartal’a büyük şok

Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı düşük tempoda oynandı. İki takım da pozisyona girmekte zorlanırken ilk etkili şut 30'uncu dakikada Haris Hajradinovic'in ayağından geldi. 34'üncü dakikada da Ndour'un top kaybının ardından Hajradinovic'in ceza yayının birkaç metre gerisinden yaptığı sert vuruşta top yandan auta çıktı. İlk yarının son saniyelerinde Beşiktaş golü buldu. Sol kanatta Masuaku'nun rakibini geçtikten sonra arka direğe yaptığı ortada topa arka direkte dokunan Muçi takımını öne geçirdi ve ilk yarı 1-0 bitti.

BASKIYA DAYANAMADILAR

İkinci yarıda Kasımpaşa daha çok pozisyon buldu. 54'te son çizgide topu tutan Fall, pasını Winck'e çıkardı. Ndour'dan sıyrılan Winck'in dar açıdan yaptığı sert vuruşta top kaleci Mert Günok'un bakışları arasında uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1. 66'da sol çaprazdan kullanılan frikikte Rafa Silva'nın uzak köşeye gönderdiği topu kaleci Gianniotis son anda kornere çeldi. 70'te sağ kanattan gelişen atakta Masuaku'dan kaptığı topu son çizgiden ceza sahasına çeviren Fall'ın ortasında top arka direkte Aytaç'nın önünde kaldı. Aytaç'ın şutu savunmaya da çarparak ağlara gitti: 1-2.

BEŞİKTAŞ OYUNDAN DÜŞTÜ

88'inci dakikada oyuna ikinci yarıda giren Brekalo kendi yarı sahasında aldığı topla hızla rakip kaleye yöneldi ve pasını Winck'e çıkardı. Winck'in ortasına ayak içiyle dokunan Fall, topu köşeden ağlara gönderdi: 1-3. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

ONUR İLK KEZ 11'DE MERT KALEYE DÖNDÜ

Beşiktaş'ta iyileşen kaleci Mert Günok 2 maç sonra formasına kavuştu. Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan müsabakada omzundan sakatlanan milli file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ve ligde Galatasaray karşılaşmalarında görev yapamamıştı. Öte yandan Onur Bulut da bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. 1 maç dışında başlangıç kadrosunda savunmanın sağında Svensson'u tercih eden Giovanni van Bronckhorst, bu mevkide ilk kez değişikliğe gitti ve Onur Bulut'a görev verdi. Onur 9 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

TARAFTARDAN TFF'YE SESSİZ PROTESTO

Siyah-beyazlı taraftarlar, Galatasaray derbisindeki hakem kararları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) protesto etti. Taraftarların Çarşı'dan Tüpraş Stadı'na kadar gerçekleştirdikleri sessiz yürüyüşe Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar da katılarak destek verdi. Vardar, "Milyonlarca taraftarımızın içinde fırtınalar kopuyor. Ancak bu kadar sessiz olabiliyoruz" diye konuştu. Bu arada Tüpraş Stadı'nda yapılan yeni ışıklandırma sistemi, ilk kez Kasımpaşa maçında kullanıldı.