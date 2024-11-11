Beşiktaş gülemiyor

TRENDYOL Süper Lig'de son iki haftada mağlup olan Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile yenişemedi: 0-0. Bu sonuçla Kartal, lider Galatasaray'ın kazandığı haftada aradaki puan farkının ona yükselmesini önleyemedi. 8. dakikada Svensson, sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası yakınında topla buluşan Rafa Silva'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Muhammed topu çıkardı. 15'te Serdar Gürler'in ceza sahasına ortaladığı top savunmadan döndü. Ceza sahası yayı üzerinde topu göğsüyle kontrol eden Piatek'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 45+3'te Gedson Fernandes'in ceza sahasına çevirdiği topta Semih Kılıçsoy'un vuruşu az fakla yandan dışarı gitti.

GOL SESİ ÇIKMADI

69'da ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Joao Mario'nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan az fakla auta çıktı. 74'te sağ kanattan son çizgiye inen Onur Ergün, pasını ceza sahasında bulunan Duarte'ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda savunmaya temas eden top üstten az farkla kornere gitti. Müsabaka 0-0 eşitlikle sona erdi.