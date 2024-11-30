Beşiktaş darmadağın

Trendyol Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan ancak son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Beşiktaş kaynıyor. Süper Lig'de Göztepe yenilgisi sonrası, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında da Macaristan'da Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilerek çöküşünü sürdüren Kartal'da dün hareketli saatler yaşandı. Siyah-beyazlı ekipte, Maccabi maçından önce başlayan istifa depremi dün de devam etti. Daha önce Futbol A.Ş.'deki görevinden istifa eden başkan Hasan Arat dün kulüp başkanlığını da bıraktığını açıkladı.

Hasan Arat

HOLLANDALI DA AYRILIYOR

Arat açıklamasında, "Bugün içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum" dedi. Mayıs ayında olağan genel kurula gidecek olan Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel, geçici olarak kulübe başkanlık yapacak. Hafta başında yaşanan görevden alınma ve istifa depreminin ardından, Maccabi Tel Aviv yenilgisi sonrası teknik direktör Giovanni Van Bronchorst da topun ağzına geldi.

TARAFTARLAR PROTESTO ETTİ

Macaristan'da oynanan maçın ardından dönüşte gece takımı havaalanında karşılayan taraftarlar, yönetim ile teknik heyet ve futbolcuları protesto etti. Öfkeli taraftarları güvenlik güçleri güçlükle yatıştırırken, siyah-beyazlılar Hollandalı teknik adama istifa çağrısında bulundu. Arat'ın istifasının ardından bugün Yücel başkanlığında toplanacak olan yönetimin Bronckhorst'la yollarını ayırıp sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.