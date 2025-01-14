Kartal’da Tete atağı

SÜPER Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, ara transferde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Siyah Beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen Hollandalı sağ bek Kenny Tete'yi radarına aldı. 2020 yılından beri Fulham'da top koşturan Kenny Tete'nin İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ünlü gazeteci Nicola Schira'nın haberine göre, Fulham'ın gelecek sezon kadrosunda düşünmediği iddia edilen Tete'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı ifade edildi. Tete sağ bek pozisyonunda oynamasına rağmen her iki kanatta da oynama özelliği olup başarılı futboluyla dikkat çekiyor. Beşiktaş yönetimi 29 yaşındaki futbolcunun menajeri ile bağlantıya geçerek düşük bir maliyetle kadrosuna katmayı planlıyor.

RAFA BENİTEZ RAPORUNU SUNDU

Başkan Serdal Adalı'nın görüştüğü teknik direktör Rafa Benitez takımla ilgili hazırladığı bir raporu siyah-beyazlı yönetime sundu. Benitez'in raporunda Semih Kılıçsoy için Dirk Kuyt, Mustafa için de Dirk Kuyt benzettiği, Muci ve Gedson'u kadroda tutmak istediği iddia edildi. Fransız çalıştırıcının genç oyuncuların potansiyelleriyle ilgili yaptığı değerlendirmeler umut oldu.