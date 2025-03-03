Kartal tutulmuyor

TRENDYOL Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş yakaladığı çıkışla adeta tutulmuyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte kendine gelen siyah-beyazlılar yenilmezlik serisini 9 karşılaşmaya çıkardı. Kara Kartal bu süreçte sahadan 4 beraberlik, 5 de galibiyetle ayrılarak hanesine 19 puanı yazdırmayı bildi. Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarından 1'er puan alırken; Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ile Kayserispor'u ise mağlup etti. Siyahbeyazlılarda teknik direktör Solskjaer, tutkulu ve birbiri için savaşan bir takım görmekten ve galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Siyahbeyazlılar, Kayseri karşısında aldığı galibiyetle iç sahadaki kaybetmeme serisini de sürdürdü. Kara Kartal, ligde evinde oynadığı 6 müsabakada da mağlubiyet yüzü görmedi. Beşiktaş, bu süreçte Dolmabahçe'de Fenerbahçe, Bodrum FK, Trabzon ve Kayserispor'u mağlup ederken, Alanya ile Samsun'la da berabere kaldı.