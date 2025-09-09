Cengiz Ünder Beşiktaş’ta

SÜPER Lig'de zirve mücadelesi veren Beşiktaş kadrosuna bir takviye daha yaptı. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı. Milli futbolcunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun bedeli de ortaya çıktı. Ünder'in satın alma opsiyonu 6 milyon Euro olarak belirlendi. Ayrıca siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'in 3.8 milyon Euro'luk maaşının 2 milyon Euro'luk kısmını ödeyeceği ifade edildi.

SİYAH-BEYAZLILARA AJAX'TAN KÖTÜ HABER

BEŞIKTAŞ sol kanat takviyesi için rotasını çevirdiği Hollanda'dan eli boş döndü. Siyah beyazlılar, Ajax forması giyen 20 yaşındaki Mika Godts'u gündemine almış ve hem oyuncu, hem de kulübüyle temaslara başlamıştı. TFF'nin 12+2 kuralına da uyan ve Sergen Yalçın'ın da ısrarla istediği genç kanat için Ajax Kulübü olumsuz yanıt verdi. Hollanda basınından Voetbal International'ın haberine göre, Beşiktaş, toplamda yaklaşık 15 milyon Euro'ya ulaşan bir teklif sundu. Ancak Hollanda temsilcisi Ajax, bu öneriyi kabul etmedi. Kulüp, oyuncusunu satmayı kesinlikle düşünmediğini açıkladı.