Beşiktaş’a eski yıldızından müjde

Beşiktaş'ta Mohamed Salah heyecanı giderek büyüyor. Siyah-beyazlı camiada dünya yıldızı futbolcunun transferine ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım kulübün eski futbolcusu Ahmed Hassan'dan geldi. Mısır Milli Takımı'nın eski kaptanlarından olan Hassan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Salah transferinin tamamlandığını öne sürerek resmi duyurunun birkaç saat içinde yapılacağını ifade etti.

ARTIK AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Bu paylaşım kısa sürede büyük yankı uyandırırken, Beşiktaş taraftarı adeta geri sayıma geçti. Kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmezken, siyah-beyazlıların Liverpool'un yıldızıyla ilgili yürüttüğü görüşmelerin sonucu merakla bekleniyor. Ahmed Hassan'ın iddiası, transfer söylentilerini yeniden alevlendirirken gözler şimdi Beşiktaş yönetiminden gelecek olası açıklamaya çevrildi.