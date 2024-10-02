Balkan rüzgarı

Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Bodrum FK, son haftalarda topladığı puanlarla adından söz ettirdi. İlk 5 haftayı 1 galibiyet 4 yenilgiyle düşme hattında tamamlayan yeşil-beyazlılar, üst üste Hatayspor ve Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyetlerle çıkışa geçti. Muğla ekibinin gösterdiği bu çıkışta aslan payı Balkan futbolcular oldu. Geldikleri günden beri takımın çehresini değiştiren Rumen George Puşcaş, Arnavut Taulant Seferi ile Arlind Ajeti ve Bulgar Zdravko Dimitrov takıma uyum sağlamalarıyla birlikte kazanılan puanlara direkt etki etti.

7 GOLÜN 6'SI ONLARDAN GELDİ

Özellikle Puşcaş, gösterdiği performans ve attığı 3 golle kazanılan 6 puana direkt etki ederek şimdiden taraftarın sevgilisi oldu. Seferi ise Hatayspor ve Adana Demirspor'a attığı gollerle en golcü ikinci ismi oldu. Dimitrov ise Eyüpspor karşısında takımının Süper Lig'deki ilk golünü atarak tarihe geçmişti. Şuana kadar ligde 7 gol atan yeşil-beyazlılarda bu gollerin altısı Balkan kökenli futbolculardan geldi. Diğer tek golü ise takımın tecrübeli ismi Kenan Özer attı. Son transferlerden Ajeti ise üç maçta gösterdiği performansla savunmanın yıldızı haline geldi.