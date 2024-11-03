Bodrum Demirel’le çıkış arıyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında son 2 maçını kaybettikten sonra teknik direktör değişimine giden ve İsmet Taşremir ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Volkan Demirel'i getiren Sipay Bodrum FK, bugün Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak maçı Ali Şansalan yönetecek. Yeşil-beyazlılarda Tunahan Akpınar'ın uzun süreli sakatlığı devam ediyor. Orta saha oyuncuları Musah Muhammed ve Samet Yalçın ise kart cezası sınırında bulunuyor. Bodrum gibi olumsuz bir grafik çizen ve son 3 maçta puan alamayan Alanyaspor'da ise Richart kart cezası olduğu için bugünkü maçta forma giyemeyecek.

İLK MAÇINDA 3 PUAN İSTİYOR

Takımının başında ilk sınavına çıkacak Volkan Demirel yaptığı açıklamada, "Maça kısa bir süre olmasına rağmen karşılaşmayı kazanmak adına elimizden geleni anlatmabodya çalışacağız. Futbolcu arkadaşlarımın gayretini, saha dışından çok enerjisi olan bir takım olduğunu biliyordum. İçlerine girdiğimde enerjinin daha farklı olduğunu hissettim. Çok aile ortamı var. Buraya aidiyet duygusu hissediyorum" dedi.