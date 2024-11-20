Bodrum FK galibiyet istiyor! Hazırlıklara tam gaz devam ediyor

Futbolcuların kalite ve kapasitesinin belli olduğunu aktaran Demirel, şunları kaydetti:

"Bu haftaki maçı kazanırsak bizim için çok güzel bir duygu olur. Ben bu duyguyu çok yaşadım. İnşallah oyuncularımla beraber yaşarım. Hatay'da da yaşadık. İnşallah bu sene de Bodrum FK'da yaşayacağız. Biz elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalışacağız. Devre arasında aramıza katılacak arkadaşlar olacak. Kadrodan memnunum ama kaliteyi biraz daha artırmamız gerekiyor. Transfer ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz. Doğru yerlere, doğru tespitlerle, doğru oyuncular getireceğiz. Bütçeleri fazla aşmadan Bodrum FK'nın ruhuna uygun oyuncular getirerek, kadromuzu biraz daha çoğaltacağız gibi gözüküyor. Bu sene ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. En iyi şekilden kastım ligde kalmak."