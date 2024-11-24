Bodrum’da aslan güldü

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK, evinde lider Galatasaray'ı ağırladı. 13'te Mertens'in sağdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye yönelen top Gökhan Akkan'dan sekti. Dönen topta Osimhen'in röveşata denemesi üstten auta gitti. 21'de soldan gelişen Bodrum atağında Fredy ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşu Muslera'da kaldı. 36'da sol tarafta aldığı topla Metehan'dan sıyrılıp ceza sahasına kadar giren Ege'nin sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti. 45'te orta alanda yaşanan mücadelede Ege Bilsel, Lucas Torreira'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

DENGEYİ BATSHUAYI BOZDU

İkinci yarının ilk dakikalarında Galatasaray baskısı golü getirdi. 54'te Mertens'in ortasında altı pasın önünde boş kalan Batshuayi kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 0-1. 72'de Ziyech'in rakibinden sıyrılıp çektiği sert şutu kaleci Sousa köşeden çıkardı. Dönen topa Sallai yakın mesafeden çektiği şutu da Sousa ayaklarıyla kurtardı. 80'de Sallai'nin taşıdığı topta Osimhen'in şutu kaleciden döndü. Bu sırada ofsayt bayrağı da kalktı. 82'de Batshuayi'nin pasıyla topla buluşan Ziyech çok uzaklardan kaleyi denedi. Kaleci Sousa topu kornere çeldi. 84'te savunma arkasında topla buluşan Osimhen'in plasesini Sousa kurtardı. 90'da Bodrum FK beraberlik golüne çok yaklaştı. Brazao'nun pasında Gökdeniz'in ceza sahası önünden şutu direkten döndü. Kalan dakikalarda başka önemli pozisyon olmadı ve maçı Galatasaray 1-0 kazandı.

FATİH TERİM DE MAÇI İZLEDİ

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sarıkırmızılı kulübün Bodrum FK ile oynadığı maçı izlemek için stadyuma gitti. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftarların ve Bodrum FK taraftarlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Terim'in bir soru üzerine verdiği yanıt gündem oldu. "Hocam Galatasaray'ı özlediniz mi?" sorusuna yanıt veren Terim, "Galatasaray özlenmez mi ya!" ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE POZ VERDİLER

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile birlikte basın mensuplarına poz verdi. İki genç hoca da birbirine başarılar diledi. Demirel, Alanya maçından farklı olarak ilk 11'de Ali'nin yerine Üzeyir'i, Ahmet'in yerine Samet'i, Seferi'nin yerine ise Dimitrov'u tercih etti. Buruk da son oynanan Samsun maçının 11'ine göre Sanchez'in yerine Metehan, Jacobs'un yerine de Kaan Ayhan oynadı.

İKİ TAKIM TARAFTARI DA KARŞILAŞMAYA AKIN ETTİ

Bodrum'da iki takımın taraftarı da tribünleri doldurup büyük destek verdi. Bodrum FK'lı taraftarlar dün takımlarını büyük bir coşkuyla destekledi. Stadyumu dolduran taraftarlar, takımlarına olan inançlarını ve sevgilerini çeşitli tezahüratlar ve sloganlarla gösterdiler. Bu destek, oyuncuların moralini artırarak ekstra bir enerji kattı. Lider Galatasaray'ın taraftarı da Bodrum maçında kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Sarıkırmızılı taraftarlar da maç boyunca hiç susmadan tezahürat yaptı.

G.SARAY'DAN YİĞİT'İN MEZARINA ZİYARET

G.SARAY Kulübü, Muğla'nın Bodrum ilçesinden hayranı olduğu Galatasaray'ın Tottenham maçını izlemek için babası Serkan Kurt (43) ile İstanbul'a giderken meydana gelen trafik kazasında yaralanıp, 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan Galatasaray Spor Okulu'nun futbolcusu Yiğit Kurt'u (9) unutmadı. Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, teknik direktör Okan Buruk, oyuncular Muslera, Kerem Demirbay ve Yunus Akgün Yiğit'in mezarını ziyaret ederek aileye taziyelerini iletti. Kulüp olarak çok üzgün olduklarını ifade eden Okan Buruk, "O dönem yurt dışında olduğumuz için cenazeye katılamamıştık. İbrahim Bey katılmıştı. Ama Galatasaray Kulübü olarak, tabii ki manevi olarak çok gerçekten üzgünüz. Elimizden bir şey gelmiyor. Burada oyuncularımızla birlikte, onun bizi görmesini istedik. Özellikle ailesinin de yanında olmak istedik. Gerçekten Galatasaray için, Galatasaray yolunda vefat etmiş bir kardeşimiz. Galatasaraylılar her zaman Yiğit'i bu yolda vefat etmiş bir kişi olarak hatırlayacaklar" dedi.