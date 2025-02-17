Bodrum FK’da özlenen tablo

SÜPER Lig'de 7 maçlık kazanamama serisinin ardından deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Bodrum FK, büyük mutluluk yaşadı. Lige tutunma yolunda çok kritik 3 puanı hanesine yazdıran yeşil-beyazlılar, 20 puana ulaşırken gözünü şimdiden kendisi gibi tehlikeli bölgede yer alan Hatayspor ile mücadeleye çevirdi. 2 hafta önce teknik direktör Volkan Demirel'in yerine göreve getirilen Portekizli çalıştırıcı Jose Morais, 2'nci maçında galibiyetle tanışıp toplam 4 puanı hanesine yazdırırken Ege ekibinin bu süreçte özellikle savunmadaki direnci dikkati çekiyor.

SON İKİ MAÇTA GOL YEMEDİ

GEÇEN hafta Göztepe ile evinde golsüz berabere kalan Bodrum FK, Başakşehir'den de gol yememiş oldu. Morais çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Takımının taktik disiplinine çok bağla kaldığını ifade eden Jose Morais, "Oyuncularımız bu anlamda olağanüstü performans sergiledi. Bu maçta savunma yapmamız gerekiyordu. Savunma yaptığımız anlarda da şanslar bulacağımızı biliyorduk. Şanslardan birini değerlendirdik. Bu da galibiyeti getirdi" diye konuştu.

Morais, Mourinho'yu Bodrum'daki Hatay maçına maça davet edeceğini söyledi.

MORAİS: MOURİNHO ŞANS GETİRDİ

BAŞAKŞEHİR-BODRUM FK maçını izleyen F.Bahçe'nin dünyaca ünlü çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun kendisi için çok özel olduğunu belirten yeşil-beyazlıların hocası Jose Morais, "Jose Mourinho hayatımdaki özel isimlerden biri. Kendisi ailemin bir parçası gibi. Uzun yıllar birlikte çalıştık. Onun bize şans getirdiğini de düşünüyorum. Bu yüzden sonraki maçta Bodrum'a da çağıracağım. Mourinho özel biri ve bulunduğu yeri başarıya sürükler. Türkiye'de bir takımın şampiyon olmasını istersem F.Bahçe'nin başarılı olmasını isterim. Yanlış anlaşılmasın, Mourinho neredeyse o takımın başarılı olmasını isterim" dedi.