  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Bodrum FK Gökhan’ın Fener kabusu

Gökhan’ın Fener kabusu

LEVENT ARIÖZ

Giriş Tarihi: Gazete

Gökhan’ın Fener kabusu
TRENDYOL Süper Lig'e verilen milli aranın ardından yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Sipay Bodrum FK'da gözler kaleci Gökhan Akkan'da olacak. Diego Sousa'nın kart cezalısı olması sebebiyle yeşil-beyazlıların kalesini koruması beklenen Gökhan, sezon başında Çaykur Rizespor'da görev yaparken Fenerbahçe karşılaşmasında 5 gol yedikten sonra takımdan ayrılmıştı. 30 yaşındaki kaleci yediği gollerle büyük eleştiri almıştı ve Karadeniz ekibiyle vedalaşarak, sezon başında Bodrum FK'ya transfer olmuştu. Gökhan Akkan, Rize'de Fenerbahçe'ye karşı forma giydiği son 4 maçta kalesinde 20 gol gördü. Akkan'ın kalede olduğu son 4 müsabakada Kanarya; 4-0, 6-0, 5-0 ve 5-0'lık galibiyetler aldı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA