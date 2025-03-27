Gökhan’ın Fener kabusu

TRENDYOL Süper Lig'e verilen milli aranın ardından yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Sipay Bodrum FK'da gözler kaleci Gökhan Akkan'da olacak. Diego Sousa'nın kart cezalısı olması sebebiyle yeşil-beyazlıların kalesini koruması beklenen Gökhan, sezon başında Çaykur Rizespor'da görev yaparken Fenerbahçe karşılaşmasında 5 gol yedikten sonra takımdan ayrılmıştı. 30 yaşındaki kaleci yediği gollerle büyük eleştiri almıştı ve Karadeniz ekibiyle vedalaşarak, sezon başında Bodrum FK'ya transfer olmuştu. Gökhan Akkan, Rize'de Fenerbahçe'ye karşı forma giydiği son 4 maçta kalesinde 20 gol gördü. Akkan'ın kalede olduğu son 4 müsabakada Kanarya; 4-0, 6-0, 5-0 ve 5-0'lık galibiyetler aldı.