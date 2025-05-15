Bodrum FK’da gol problemi

TRENDYOL Süper Lig'de zor günler geçiren Bodrum FK, özellikle hücumdaki etkisiz performansıyla dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlı ekip, sezon boyunca yalnızca 24 gol atabildi ve bu alanda ligin en başarısız takımı konumunda yer alıyor. 19 takımlı Süper Lig'de, hücumda Bodrum FK kadar düşük bir üretkenlik sergileyen başka bir takım bulunmuyor. Gol yollarında yaşanan bu ciddi sorun, takımın puan tablosunda alt sıralardan kurtulamamasına neden oldu. Hücumdaki verimsizlik, Bodrum temsilcisini adeta ligin dibine demir atmaya zorladı.

A.DEMİR 29, HATAY 36 GOL ATTI

LİGDEN haftalar önce düşmesi kesinleşen Adana Demirspor 29 gol atarken, Hatayspor 36 kez fileleri havalandırarak yeşil-beyazlılardan daha fazla gol atmayı başardı. Bodrum FK'nın ileri uçta yaşadığı bu üretim eksikliği, teknik ekipten futbolculara kadar geniş bir eleştiri okunun hedefi haline gelmiş durumda. Hafta sonu Trabzonspor ile kapışacak Muğla ekibi, zincir kırarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.