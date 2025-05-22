En centilmen Bodrum

SÜPER Lig'de kümede kalma hesapları yapan Bodrum FK, sezonun en centilmen takımı durumunda. Ligde 36 hafta geride kalırken yeşil-beyazlılar 57 sarı, 4 kırmızı kart görerek, Fair-Play listesinde ilk sırada yer aldı. Muğla ekibini, 75 sarı kartla F.Bahçe ve 61 sarı kart, 4 kırmızı kart ile Beşiktaş takip etti. Göztepe ise 68 sarı, 3 kırmızı kartla centilmenlik listesinde 4. basamakta yer aldı. Adana Demir, Hatay ve Sivas'ın ardından küme düşen son takım olmamaya çalışan Muğla ekibi pazar günü çıkacağı deplasmanda Kayserispor'u yenemezse ve Alanyaspor da Konyaspor'u mağlup ederse küme düşecek. Bodrum yenilirse, Alanya'ya beraberlik yetecek. Bodrum ekibi kazanır, Alanya yenilirse ligde kalmak için büyük fırsatı eline geçirecek. Yeşil-beyazlılar ikili averajda Alanya'dan üstün durumda. İki ekip de kazanır, kaybeder ya da berabere kalırsa düğüm son hafta çözülecek.