Bodrum FK’ya moral ziyareti

TRENDYOL 1. Lig'in ilk haftasında pazar günü evinde Pendikspor'u konuk edecek Bodrum FK'ya taraftarlarından moral ziyareti geldi. Yeşil-beyazlıların etkin tribün oluşumlarından Asi Tayfa Taraftar Grubu Bodrum İlçe Stadı'na gelerek, antrenman sonunda teknik direktör Burhan Eşer ve kaptan Celal Dumanlı'ya çiçek takdim etti. Asi Tayfa, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, "Alt liglerden hep birlikte yürüdük, şimdi hedef yeniden Süper Lig. Bu şehir daha önce yaptı, yine yapar. Yeni sezonda biz tribünde, siz sahada. Birlikte şampiyonluğa" ifadelerini kullandı. Ege ekibi yaz transfer döneminde Ayvalıkgücü Bld'den forvet Ali Habeşoğlu ve Elazığ'dan sağ bek Berşan Yavuzay'ı renklerine bağladı. Kadrosunu ise önemli ölçüde korudu.