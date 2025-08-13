Bodrum’da Puşcaş ve Okita kadro dışı

TRENDYOL 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Bodrum FK'nın 2 yıldızı İstanbul ekibi karşısında kadroda yer bulamadı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi listesinde lisansı çıkarılan Bodrum FK'lı oyuncular arasında Rumen forvet George Puşcaş ve Kongolu kanat oyuncusu Jonathan Okita'nın ismi yer almadı.

Kulüp bulmaları istenen 2'li idmanlara çıkmış ancak hazırlık maçlarında forma giymemişti. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Puşcaş ve 1994 doğumlu Okita'nın önümüzdeki günlerde takımdan ayrılmaları bekleniyor. 1. Lig statüsüne göre A takımda en fazla 8 yabancı oyuncu yer alabiliyor. Bu 8 oyuncudan 7'si için yaş sınırlaması aranmazken, kadroya 8 yabancı yazılması durumunda en az 1 oyuncunun 1 Ocak 2003 veya sonrası doğumlu olması şart koşuluyor. Yeşil-beyazlıların kadrosundaki lejyoner isimler şu şekilde:Diogo Sousa, Fredy, Brazao, Musah Mohammed, Kulembe, Seferi, Dimitrov, Ajeti