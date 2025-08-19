Bodrum FK’da Eşer umutlu

TRENDYOL 1. Lig'de ikinci hafta maçında deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak 2 maç sonunda 2 puan alan Bodrum FK'nın teknik direktörü Burhan Eşer umutlu konuştu. Karşılaşmanın ardından konuşan genç teknik adam, çok tempolu bir karşılaşma olduğunu ve izleyenlerin keyif aldığını ifade etti. "Ligin başı olmasına rağmen keyifli bir maç oldu" diyen Eşer, "Karşılaşmanın ilk 20-25 dakikası istediğimiz gibi oldu. Golü de bulduk. 2-3 tane de pozisyon kaçırdık. Golü attıktan sonra bir bocalamamız oldu. O arada istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. İlk yarının son 5 dakikası biraz daha toparlandık. İkinci yarı saha içerisinde bir takım değişiklikler yaparak iyi başladık. O arada beklenmedik bir şekilde golü yedik" dedi.

'İYİ YOLDAYIZ, ÇALIŞIYORUZ'

Golü yedikten sonra iyi reaksiyon verdiklerini aktaran Eşer, "Değişiklikleri ise maçı kazanmak için yaptım. Onlar sonuç da verdi. Ama golü bulamadık. Genel anlamda oyun bizim açımızdan iyiydi. Sivasspor da geçen haftaya göre daha diri ve organize bir takımdı. Ama oyuncularım berabere kaldıkları için üzgün. Sivas deplasmanı her zaman zordur. Berabere kaldığımız için üzgünüz. İyi yoldayız, iyi çalışıyoruz. Sevindirici tarafı da çalıştığımız yerden golü bulmamız" diye konuştu.