Bodrum’dan Tarkan hamlesi

TRENDYOL 1. Lig'de hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Bodrum FK, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeşil-beyazlı ekibin, Kocaelispor forması giyen 31 yaşındaki deneyimli stoper Tarkan Serbest ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Asıl mevkisi stoper olan, ancak ön libero ve merkez orta sahada da görev yapabilen Serbest, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Kocaelispor'da bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncunun, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istediği ifade ediliyor. Körfez temsilcisiyle Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Serbest için Bodrum FK yönetimi nabız yoklamaya başladı. Almanya doğumlu futbolcu, kariyerine Avusturya ekibi Austria Wien'de profesyonel olarak adım attıktan sonra Türkiye macerasına Kasımpaşa formasıyla giriş yaptı. Daha sonra Göztepe ve Kocaelispor formalarını terleten Serbest, özellikle tecrübesi ve oyun disiplinindeki istikrarıyla öne çıktı.

ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLDU

2023-24 sezonunda Göztepe, 2024- 25 sezonunda ise Kocaelispor ile şampiyonluk sevinci yaşayarak üst üste iki farklı takımla Süper Lig bileti alan ender oyunculardan biri oldu. Başarılı kariyerinde hem savunmadaki liderliği hem de orta sahada oyunu yönlendirme becerisiyle ön plana çıkan Serbest'e yalnızca Bodrum FK değil, 1. Lig'de zirve yarışı hedefleyen birçok kulübün ilgi gösterdiği kulislerde konuşuluyor. Ancak Bodrum temsilcisi, savunma hattını güçlendirmek için tecrübeli futbolcuyu transfer listesinde öncelikli isimlerden biri olarak belirlemiş durumda. Bodrum FK yönetiminin önümüzdeki günlerde Kocaelispor ile resmi temaslara başlaması beklenirken, transferin seyri oyuncunun forma şansı konusundaki beklentilerine bağlı olacak.