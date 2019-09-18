Buca’da Eriş sesleri

Ci Group Buca’da Ercümend Coşkundere ile yolların ayrılmasından sonra yönetimin gündemindeki isim tecrübeli teknik adam Levent Eriş

3. Lig 1. Grup'ta ilk 3 maçta 7 puan toplayan Ci Group Buca'da teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yolların ayrılmasından sonda yönetim hoca arayışına hız verdi. Sarı-lacivertli yönetimin gündeminde eski teknik direktörü ve şuan Adanaspor'un başında olan Levent Eriş'in olduğu öğrenildi. Geçen hafta 1. Lig'de Adana derbisinde Adana Demirspor'a karşı Adanaspor'un başında maça çıkan Eriş'in, sarı-lacivertli kulüp başkanı Cihan Aktaş'ın teklifini kabul ettiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, Adanaspor ile sözleşmesini fesih etmek için hazırlandığı iddia edildi. Bugün İzmir'e gelmesi beklenen başarılı teknik adamın cumartesi günü deplasmanda oynananacak Anagold 24Erzincanspor karşılaşmasında takımın başında olması bekleniyor. Eriş, bu sezon 1. Lig'de Adanaspor'un başında çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.



ERİŞ BU SEFER ZİRVE İÇİN GELİYOR



Levent Eriş, sarı-lacivertli camiada görev yaptığı iki dönemde de kurtarıcı olarak sahaya çıkmış ama küme düşme acısı yaşamıştı. Bu sezon ise 3. Lig'de şampiyonluk için kurulan kadronun başına geçicek. Eriş, 2014-2015'te 1. Lig'deyken son 7 maçta dümene geçmiş takım küme düşmüştü. Geçen sezon 3. Lig'deyken son 13 karşılaşmada görev almasına rağmen aldığı galibiyetler kümede kalmaya yetmemişti.