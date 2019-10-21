TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play- Off yarışı veren Ci Group Buca, 9'uncu haftanın kapanış maçında konuk ettiği alt sıralardan kurtulma mücadelesindeki Kızılcabölükspor'u 1-0 mağlup etti.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play- Off yarışı veren Ci Group Buca, 9'uncu haftanın kapanış maçında konuk ettiği alt sıralardan kurtulma mücadelesindeki Kızılcabölükspor'u 1-0 mağlup etti. İzmir temsilcisi üst üste 2'nci galibiyetini alarak 16 puana ulaştı ve Play- Off yarışını sürdürdü. Kızılcabölük ekibi ise 9 puanda kalarak taraftarına hayal kırıklığı yaşattı. Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip aradığı golü karşılaşmanın 37. dakikasında buldu. Bu dakikada Cafercan sarı-lacivertli ekibi öne geçiren golü kaydetti. İlk 45 dakika 1-0 sona erdi. İkinci yarıda iki ekipte ataklarını sıklaştırırken gol bulamadı. Ci Group Buca 90 dakika sonunda karşılaşmayı 1-0 kazanarak 3 puana uzandı. Sıkıntılı bir süreçten geçen Kızılcabölük ise deplasman kabusunu yine dindiremedi. Öte yandan ev sahibi ekiptesavunma oyucusu Ahmet 22. dakikada sakatlanarak yerini Erhan'a bıraktı.
Ci Group Buca evinde kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.