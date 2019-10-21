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evinde kazandı

Ci Group Buca evinde kazandı
Giriş Tarihi: 21.10.2019

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play- Off yarışı veren , 9'uncu haftanın kapanış maçında konuk ettiği alt sıralardan kurtulma mücadelesindeki Kızılcabölükspor'u mağlup etti.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play- Off yarışı veren Ci Group Buca, 9'uncu haftanın kapanış maçında konuk ettiği alt sıralardan kurtulma mücadelesindeki Kızılcabölükspor'u 1-0 mağlup etti. İzmir temsilcisi üst üste 2'nci galibiyetini alarak 16 puana ulaştı ve Play- Off yarışını sürdürdü. Kızılcabölük ekibi ise 9 puanda kalarak taraftarına hayal kırıklığı yaşattı. Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip aradığı golü karşılaşmanın 37. dakikasında buldu. Bu dakikada Cafercan sarı-lacivertli ekibi öne geçiren golü kaydetti. İlk 45 dakika 1-0 sona erdi. İkinci yarıda iki ekipte ataklarını sıklaştırırken gol bulamadı. Ci Group Buca 90 dakika sonunda karşılaşmayı 1-0 kazanarak 3 puana uzandı. Sıkıntılı bir süreçten geçen Kızılcabölük ise deplasman kabusunu yine dindiremedi. Öte yandan ev sahibi ekiptesavunma oyucusu Ahmet 22. dakikada sakatlanarak yerini Erhan'a bıraktı.
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