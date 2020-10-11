Bucaspor 1928 yıkıldı

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928 dün deplasmanda Arnavutköy Belediyespor önünde 83. dakikada Erkan'ın attığı gole karşılık veremedi. Tolga Doğantez'in görevi bırakmasıyla şok yaşayan Bucaspor 1928 moralsiz olarak gittiği Arnavutköy Belediyespor deplasmanından eli boş döndü. İzmir temsilcisi ligin 4. haftasında ilk yenilgisini aldı. Bucaspor 1928'te teknik direktör Tolga Doğantez'in yokluğunda yardımcı antrenör Serkan Baziya takımı sahaya çıkardı. Arnavutköy Belediyespor ile sarı-lacivertli ekibin maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı. Ev sahibi ekipte 79. dakikada Umut'un yerine dahil olan Erkan, 83. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0. Geri kalan dakikalarda Bucaspor 1928'in pozisyon çabaları sonuç getirmedi ve sahadan puansız ayrıldı.