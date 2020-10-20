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Haberler Bucaspor Buca 1928’de liderlik sevinci

Buca 1928’de liderlik sevinci

Buca 1928’de liderlik sevinci
Giriş Tarihi: 20.10.2020

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta Manisaspor'u evinde 6-1 yenen Bucaspor 1928, 5. haftayı lider tamamladı. Diyarbekirspor, Fatsa Belediyespor ve Çankaya Futbol Kulübü ile 12 puanı bulunan sarı-lacivertliler artı 8 averajla koltuğa oturdu. Geçen hafta Bucaspor 1928'de teknik direktörlük görevine getirilen İbrahim Nadir Arıkan, zirve yarışının çok çekişmeli geçeceğini söyledi. Arıkan, "Biz en iyi mücadelemizi vereceğiz. Hedefimiz sezonu zirvede tamamlamak" dedi. İzmir temsilcisi bu hafta Payasspor deplasmanına çıkacak. Perşembe günü de Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Somaspor'u evinde ağırlayacak.

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