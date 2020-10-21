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Bucaspor 1928’ün gözü Somaspor’da

Bucaspor 1928’ün gözü Somaspor’da
Giriş Tarihi: 21.10.2020

3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta Manisaspor'u evinde 6-1 yenip liderlik sevinci yaşayan Bucaspor 1928'de gözler Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda yarın sahasında oynayacağı Somaspor mücadelesine çevrildi. Diyarbekirspor, Fatsa Belediyespor ve Çankaya Futbol Kulübü ile 12 puanı bulunan sarı-lacivertliler, kupada da yoluna devam etmenin planlarını yapıyor. Teknik direktörlük görevine yeni getirilen ve ilk maçından zaferle ayrılan İbrahim Nadir Arıkan, "Biz en iyi mücadelemizi vereceğiz. Hedefimiz sezonu zirvede tamamlamak. Kupada da tur atlamak istiyoruz" dedi. Sarı-lacivertliler, kupa maçı sonrası ligde 1 Kasım'da Payasspor deplasmanına çıkacak.

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