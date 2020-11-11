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1928’de taraftarlara çağrı

Bucaspor 1928’de taraftarlara çağrı
Giriş Tarihi: 11.11.2020

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda geçtiğimiz hafta 1877 Alemdağspor ile 1-1 berabere kalarak zirveden inen Bucaspor 1928 gözünü Artvin Hopaspor maçına çevirdi. Sarı-lacivertliler yarın rakibini Cemil Şeboy Stadı'nda konuk edecek. Stadyumdaki locaların yüzde 50'si kapasitesi olan 58 taraftar mücadeleyi stadyumda takip edebilecek. Yönetim locadan izlenebilecek maçın bilet fiyatını 50 TL olarak belirledi. Fırtına dün idman öncesinde teknik heyet ve futbolcularla birlikte aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

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