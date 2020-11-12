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Haberler Bucaspor Buca zirve aşkına

Buca zirve aşkına

Şampiyonluk hesapları yapan 1928 bugün evinde ’la karşılaşacak.

Buca zirve aşkına
Giriş Tarihi: 12.11.2020

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta zirve takipçisi Bucaspor 1928 bugün evinde Artvin Hopaspor'la karşılaşacak. Cemil Şeboy Stadı'nda saat 12.00'de başlayacak müsabakada Metehan Alpat düdük çalacak. Karşılaşmayı 50 TL karşılığında localarda 58 Bucaspor 1928 taraftarı izleyebilecek. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu yönetiminde çıktığı son 2 karşılaşmada Payasspor'u deplasmanda 1-0 mağlup edip, 1877 Alemdağspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen İzmir temsilcisi, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler ligde 16 puanla 2. sırada, Karadeniz temsilcisi ise 10 puanla 8'inci basamakta yer alıyor.

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