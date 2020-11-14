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Haberler Bucaspor Buca işi sıkı tutuyor

Buca işi sıkı tutuyor

Zirve yarışı veren 1928’de gözler maçına çevrildi. Fırtına grubunun en golcü ekibi oldu.

Buca işi sıkı tutuyor
Giriş Tarihi: 14.11.2020

MİSLİ.COM 1. Grup'ta hafta içi mesaisinde sahasında Artvin Hopaspor'u 3-1 yenen Bucaspor 1928 zirve takibini sürdürüyor. 19 puana sahip olan sarı-lacivertliler, lider Diyarbekir'in iki puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. İzmir ekibinin teknik patronu Uğur Balcıoğlu oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. Pazar günü düşme hattındaki Nevşehir'e konuk olacaklarının altını çizen Balcıoğlu, "Hopa maçı geride kaldı. Rakiplerimizin hangi konumda olduğunun önemi yok. Sahada mücadele etmeden maç kazanılmaz. Aynı ciddiyet ve disiplinle çalışmalarımıza devam etmeliyiz" dedi.

TUNÇ MURAT BEHRAM ZİRVEDE
ÖTE yandan Bucaspor 1928, oynadığı 8 maçta attığı 17 golle grubun en skorer takımı konumunda. Fırtına'da Tunç Murat Behram attığı 5 golle ekibinin en skorer ismi oldu. Bu futbolcuyu 4 golle Cuma Menize takip etti.

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