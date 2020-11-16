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Buca 1928 yıkıldı

3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk hedefi olan Bucaspor 1928 deplasmanda zayıf rakibi ’e yenilerek yara aldı.

Buca 1928 yıkıldı
Giriş Tarihi: 16.11.2020

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Bucaspor 1928 deplasmanda zayıf rakibi Nevşehir'e yenilerek büyük şok yaşadı. İzmir temsilcisinde Elyan 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelenin ilk yarısının son anlarında ev sahibi ekip golü buldu. 45. dakikada Hasan Kaya'nın attığı golle soyunma odasına önde gitti: 1-0. Sarı-lacivertliler aradığı golü 62'de başarılı forveti Tunç Murat ile buldu: 1-1. 72. dakikasında ek sahibi ekip Emrah Bedir ile öne geçti: 2-1. Kalan dakikalarda Fırtına gol bulamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

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