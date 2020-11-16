  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Bucaspor Bucaspor 1928 fırsat tepti

1928 fırsat tepti

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Belediyespor'a 2-1 yenilen 1928, lider Diyarbekirspor'la puanını eşitleme fırsatını kaçırdı.

Bucaspor 1928 fırsat tepti

16.11.2020, 11:57

Lider Diyarbekirspor deplasmanda Fatsa Belediyespor'la 0-0 berabere kalarak 22 puanla zirvedeki yerini korurken, Nevşehir'e mağlup olarak 19 puanda kalan Bucaspor, averajla liderlik koltuğuna oturma şansını kaybetti. Sarı-lacivertlilerde bu sezon 3'üncü teknik adam olarak göreve getirilen Uğur Balcıoğlu, 4'üncü sınavında mağlubiyetle tanıştı. Tecrübeli çalıştırıcı İzmir ekibinin başında çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi gördü. Bucaspor 1928, perşembe günü evinde Kızılcabölükspor'la karşı karşıya gelecek.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bucaspor 1928 fırsat tepti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA