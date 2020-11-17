Bucaspor fırsat tepti

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda Nevşehir Belediyespor'a 2-1 yenilen Bucaspor 1928, lider Diyarbekirspor'la puanını eşitleme fırsatını kaçırdı. Lider Diyarbekirspor deplasmanda Fatsa Belediyespor'la 0-0 berabere kalarak 22 puanla zirvedeki yerini korurken, Nevşehir'e mağlup olarak 19 puanda kalan Bucaspor, averajla liderlik koltuğuna oturma şansını kaybetti. Sarı-lacivertlilerde bu sezon 3. teknik adam olarak göreve getirilen Uğur Balcıoğlu, 4. sınavında mağlubiyetle tanıştı. Tecrübeli çalıştırıcı İzmir ekibinin başında çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi gördü. Perşembe günü evinde Kızılcabölükspor'la karşı karşıya gelecek sarı-lacivertlilerde teknik direktör Uğur Balcıoğlu, "Deplasmanda kaza yaptık. Kızılcabölük karşısında kaybettiğimiz puanı telafi edeceğiz" dedi.