Bucaspor şaşırttı

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta zirve takipçisi Bucaspor 1928, evinde Çankaya Futbol Kulübü'yle berabere kaldı: 1-1. Zirve yarışında sahasında yara alan sarı-lacivertlilerin iki maçlık galibiyet serisi de son buldu. Karşılaşmanın 8. dakikasında ani gelişen Çankaya Futbol Kulübü atağında Furkan, Buca 1928'in yarı sahasında topla buluştu. Hızla ceza sahasına giren oyuncu yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1. Karşılaşmanın 19. dakikasında ev sahibi ekip skoru dengeledi. Ceza sahasının dışından sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Gökhan sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1. İlk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.

ÇABALAR SONUÇ VERMEDİ

BUCASPOR 1928 karşılaşmanın ikinci yarısında tüm hatlarıyla rakibinin üzerine gitti. Katı savunma yapan başkent ekibini açmakta zorlanan Fırtına aradığı golü bir türlü bulamadı. Maç 1-1 bitti. Buca 1928'in evindeki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Üst üste 2 galibiyetin ardından puan kaybı yaşayan Fırtına bu skorla 26 puana ulaştı.



AVANTAJI KAÇIRDI

Bucaspor 1928 sahasında Çankaya FK ile 1-1 berabere kalarak büyük bir avantajı kaçırdı. Grupta ikinci sırada bulanan İzmir ekibi, lider Diyarbekir'in sahasında Ofspor ile 1-1 berabere kaldığı haftada kazansaydı puan farkını 1'e indirme şansını yakalayacaktı.