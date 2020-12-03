KSK boş dönmedi

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta zirve yarışı içinde olan Karşıyaka dün Batman Petrol deplasmanında golsüz berabere kaldı. Yeşil-kırmızılılar bir çok gol pozisyonuna girmesine rağmen üç puanı getirecek golü bulamadı. Kaleci Erdoğan kazanılan 1 puanda kurtarışlarıyla önemli rol oynadı. Maçın 5. dakikasında Mesut'un ceza yayı üzerinden sert vuruşunu kaleci Erdoğan direk dibinden kornere çeldi. 21'de Berkant soldan ceza sahasına girdi. Ortasında Mesut'un kafasında top az farkla auta çıktı. 41'de Doğukan'ın pasıyla Hakan Kuş kaleci ile karşı karşıya kaldı. Uygun pozisyonda kötü bir vuruşla topu kaleciye nişanladı.

ERDOĞAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

56'da Doğukan'ın pasıyla sağ çaprazda ceza alanında toplu buluşan Mustafa Değirmenci'nin şutunda top üst direğin dibinden auta çıktı. 68'de ceza alanı içinde Mesut'un yakın mesafeden şutunda kaleci Erdoğan gole izin vermedi. 74'te Mustafa Değirmenci çalımlarla ceza sahasına yaklaştı. Kavisli şutundan sonuç çıkmadı. 85'te sağdan gelen ortada Rıfat Can'ın yakın mesafeden kafasında Erdoğan harika bir şekilde çizgi üzerinden topu çıkardı. 88'de Batuhan'ın pasıyla Doğukan ceza sahasına girdi. İki arkadaşına pas yerine şut çekmeyi tercih etti. Kaleci topu çeldi. Maç 0-0 bitti.