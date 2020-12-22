Buca’nın gözü zirvede

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta Edirnespor'u yenerek lider Diyarbekirspor ile arasındaki puan farkını 1'e indiren Bucaspor 1928 gözünü zirveye dikti.

ALT YAPI BACASI İŞLİYOR

BU ligde yenemeyecekleri takımın olmadığını belirten sarı-lacivertlilerin Başkanı Cihan Aktaş, "Kazanmak, puan almak için 90 dakika savaşan, mücadele eden geriye düştüğü zaman bile çok ciddi reaksiyon gösteren bir takımımız var. Umut ediyorum, inşallah istediğimizi, arzuladığımızı bu sezon bir üst lige çıkarak gerçekleştireceğiz" dedi. Bu sezon kendi özevlatlarıyla genç bir kadroyu tercih ettiklerini belirten Aktaş, "Buca Akademisi'nde de üretim devam ediyor. Yetiştirdiğimiz oyunculara Süper Lig takımlarından birçok teklifler geliyor. Şuan onları masada bekletiyoruz. Ligin ilk yarısını tamamlamamıza bir maç kaldı. Perşembe günü Antalya Kemerspor engelini de aşıp bu yarıyı zirvede tamamlamak istiyoruz. Hiç kimse şunu unutmasın, Bucaspor oyuncu fabrikasının bacası hala tütüyor" diye konuştu.