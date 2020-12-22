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Haberler Bucaspor Buca’nın gözü zirvede

Buca’nın gözü zirvede

1928 Başkanı , “Her rakibi yenecek güçteyiz. Tek hedefimiz sezon sonu şampiyonluk” dedi.

Buca’nın gözü zirvede
Giriş Tarihi: 22.12.2020

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta Edirnespor'u yenerek lider Diyarbekirspor ile arasındaki puan farkını 1'e indiren Bucaspor 1928 gözünü zirveye dikti.

ALT YAPI BACASI İŞLİYOR
BU ligde yenemeyecekleri takımın olmadığını belirten sarı-lacivertlilerin Başkanı Cihan Aktaş, "Kazanmak, puan almak için 90 dakika savaşan, mücadele eden geriye düştüğü zaman bile çok ciddi reaksiyon gösteren bir takımımız var. Umut ediyorum, inşallah istediğimizi, arzuladığımızı bu sezon bir üst lige çıkarak gerçekleştireceğiz" dedi. Bu sezon kendi özevlatlarıyla genç bir kadroyu tercih ettiklerini belirten Aktaş, "Buca Akademisi'nde de üretim devam ediyor. Yetiştirdiğimiz oyunculara Süper Lig takımlarından birçok teklifler geliyor. Şuan onları masada bekletiyoruz. Ligin ilk yarısını tamamlamamıza bir maç kaldı. Perşembe günü Antalya Kemerspor engelini de aşıp bu yarıyı zirvede tamamlamak istiyoruz. Hiç kimse şunu unutmasın, Bucaspor oyuncu fabrikasının bacası hala tütüyor" diye konuştu.

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