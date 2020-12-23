Bucaspor 1928’de Balcıoğlu iddialı

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 32 puanla ikinci sırada yer alan Bucaspor 1928, 16 takımın bulunduğu grupta yarın ilk yarının son maçında Antalya Kemerspor'a konuk olacak. Son 5 maçtır kaybetmeyen ve 13 puan toplamayı başaran Fırtına'nın teknik patronu Uğur Balcıoğlu, "İnsanlar mücadele ettiği sürece kolay maç yoktur. Rakibin konumu bizim için önemli değil. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. İlk yarıyı liderlik koltuğunda bitireceğimize inancım tam. Ekibime güveniyorum" dedi.