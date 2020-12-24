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Haberler Bucaspor Altekma kayıplarda

Altekma kayıplarda

Geçen maçta ’a yenilen İzmir ekibi deplasmanda ’ya da mağlup oldu.

Altekma kayıplarda

24.12.2020

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin İzmirlisi Altekma, Ankara'da iyi bir giriş yaptığı karşılaşmada Spor Toto'ya 3-1 mağlup oldu. Geçen maçta evinde Ziraat Bankkart'a da yenilen İzmir ekibi kötü gidişatını sürdürdü. Başkent Voleybol Salonu'ndaki mücadeleye etkili başlayan Altekma 25-21 ile 1-0 öne geçti. Çekişme içinde geçen ikinci seti ev sahibi Spor Toto 25-22 kazanınca skora eşitlik geldi: 1-1. Üçüncü sette bekleneni veremeyen ve hücumda etkili olamayan Altekma seti 25-18 kaybetti: 2-1. Dördüncü sette de bir ara skoru dengeleyen Altekma daha sonra sonunu getiremedi. İzmir temsilcisi seti 25-19 maçı da 3-1 kaybetti.

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