Altekma kayıplarda

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin İzmirlisi Altekma, Ankara'da iyi bir giriş yaptığı karşılaşmada Spor Toto'ya 3-1 mağlup oldu. Geçen maçta evinde Ziraat Bankkart'a da yenilen İzmir ekibi kötü gidişatını sürdürdü. Başkent Voleybol Salonu'ndaki mücadeleye etkili başlayan Altekma 25-21 ile 1-0 öne geçti. Çekişme içinde geçen ikinci seti ev sahibi Spor Toto 25-22 kazanınca skora eşitlik geldi: 1-1. Üçüncü sette bekleneni veremeyen ve hücumda etkili olamayan Altekma seti 25-18 kaybetti: 2-1. Dördüncü sette de bir ara skoru dengeleyen Altekma daha sonra sonunu getiremedi. İzmir temsilcisi seti 25-19 maçı da 3-1 kaybetti.