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1928 liderlik peşinde

Bucaspor 1928 liderlik peşinde

24.12.2020

3. Lig 1. Grup'ta zirve takipçisi Bucaspor 1928, bugün devrenin son maçında deplasmanda düşme hattında yer alan Antalya Kemerspor'la karşı karşıya gelecek. Kemer İlçe Stadı'nda Furkan Bakan'ın yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Sarı-lacivertliler, grupta 14 haftada topladığı 32 puanla ilk yarının son haftasına lider Diyarbekirspor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada girdi. İzmir ekibi galibiyet durumunda Diyarbekir'in evinde Arnavutköy Belediye'ye puan kaybetmesi halinde devreyi lider tamamlayacak.

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