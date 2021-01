1928 Bucaspor'un şampiyonluğa inancı tam

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta sezonun ilk yarısını lider kapatan Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, ilk periyodu zirvede tamamladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. İkinci yarı kendilerini daha zorlu bir süreç beklediğini belirten Balcıoğlu, “Camia olarak gönlümüzden şampiyonluk geçiyor. Bunu başarabilecek güçteyiz. Bizler tünelin ucundaki ışığı gördük” dedi.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta ilk yarının son maçında Kemerspor'u deplasmanda 4-0'lık farklı bir skorla geçerek devreyi zirvede tamamlayan Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, şampiyonluğa inandıklarını söyledi. Camia olarak fedakarlık yaptıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Lider olmak elbette bizleri çok mutlu ediyor. İdmanlarımıza şimdiden başladık. İkinci yarının bizim için daha çetin geçeceğinin bilincindeyiz. Grubumuzdaki her takım bizi yenmek için çabalayacaktır. Biz de en az onlar kadar çalışarak, mücadele ederek, savaşarak sezonu şampiyon tamamlamayı hayal ediyoruz" şeklinde konuştu. Oyuncu grubuna çok güvendiğini ifade eden Balcıoğlu, "Başkanımız Cihan Aktaş ve Asbaşkanımız Mehmet Sevinç de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Tıpkı bizler gibi onların da tek düşüncesi sezon sonunda kupayı müzemize taşımak" diye konuştu.



"GENÇLİĞE GÜVENİMİZ TAM"

23 yaş ortalamasıyla mücadele verdiklerini hatırlatan Balcıoğlu, bu durumun hem avantaj hem dezavantaj oluşturduğunu belirtti. Balcıoğlu, "Genç oyuncularımızın hayalleri ve hedefleri var. Çok çalışarak takımımız ve kendileri adına savaş veriyorlar. Bazı maçlarımız çok stresli geçebiliyor. Bu durumda kazanmak biraz deneyim işi. Ancak oyuncularım her zorluğun üstesinden gelebilecek yeteneğe sahip. Biz de gücümüzü gençliğimizden alıyoruz" ifadelerini kullandı.



"KUPAYI BERABER KALDIRACAĞIZ"

Bucaspor'un kurulduğu ilk günden bu yana altyapıya çok önem verdiğini belirten Balcıoğlu, bu konuda da çalışmalarının sürdüğünü söyledi. "Her oyuncuyu izlemeye çalışıyoruz. Onlara zaman tanıyacağız" Balcıoğlu, "Akademi Direktörü Serdar Sabuncu ile sürekli irtibat halindeyiz. Genç isimlerimizi sık sık izlemek için davet ediyoruz. Hepsine ayrı ayrı güvendiğimizi söylemek istiyorum. Altyapımızı asla ihmal etmeyeceğiz. Çünkü onlar bu ülkenin geleceği. Bucaspor'un güçlü taraftarlarının içleri rahat olsun. Pandemi dolayısıyla onlar tribünde yerlerini alamadılar ama biz onların varlıklarını sonuna kadar hissettik. Sezon sonunda kupayı hep birlikte kaldıracağız" şeklinde konuştu.