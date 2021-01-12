Buca’nın yeni yüzü Park 1928

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'in başkanı Cihan Aktaş ve Bucaspor Asbaşkanı Mehmet Sevinç, kulübe ait olan Cemil Şeboy Tesisleri'nde Park 1928 adında Buca Çarşı açmaya hazırlanıyor. Projenin açılışına günler kala asbaşkan Mehmet Sevinç bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Asbaşkan Mehmet Sevinç, "Bucaspor için var gücümüzle çalışmaya, emek vermeye, Buca'yı kalkındırmaya devam ediyoruz. Kaymakamımızın, emniyet müdürümüzün, ilçe başkanlarımızın verdikleri destek bizleri çok mutlu ediyor. Bizler Bucaspor'un küllerinden tekrar doğması için kaynak yaratmaya devam ediyoruz. İzmir'in nüfusunun en kalabalık ilçelerinden biri olan Buca ve Bucaspor için el birliği ile bambaşka bir güzelliğe taşıyacağız" diye konuştu.



TUNÇER: DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Buca Kaymakamı Nedim Tunçer, Buca için desteğe hazır olduklarını ifade etti. Tunçer, "Mehmet Bey ile sık sık görüşüyoruz. Buca ve Bucaspor bizim için çok değerli. Her zaman destek olacağımızın sözünü zaten vermiştik. Elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Umarım Buca hak ettiği noktalara gelir. Buca parmakla gösterilecek bir yer olacaktır. Bucaspor'a ve yönetimine başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.