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sert virajda

Sarı-lacivertli ekip, bugün ikinci yarının ilk maçında deplasmanda saat 13.00’te Ofspor ile kapışacak.

Bucaspor sert virajda

28.1.2021

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta sezonun ilk yarısını 35 puanla lider tamamlayan Bucaspor 1928, ikinci yarının ilk maçında ise Ofspor deplasmanına çıkacak. Of İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Doğukan Yıldırım düdük çalacak. Grubunda şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Uğur Balcıoğlu, ligin ikinci yarısına da galibiyetle başlamak istediklerini söyledi. Balcıoğlu, "Hedefimiz belli. Artık telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Karadeniz deplasmanında yara almak istemiyoruz. Rakibimizin de gücünü iyi biliyoruz. İyi oyunla 3 puanı alacağız" diye konuştu.

YİĞİTCAN'I ALDILAR
BUCASPOR 1928, stoper oyuncusu Yiğitcan Gölboyu'nu kadrosuna dahil etti. Son olarak Esenler Erokspor forması giyen Yiğitcan 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Öte yandan Bucaspor 1928'de Kadir Bilimlier de İskenderun Futbol Kulübü'ne kiralandı.

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