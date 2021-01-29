Bucaspor 1928 Of’u geçemedi

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğu hedefleyen lider Bucaspor 1928, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Of Spor ile 1-1 berabere kaldı. 26'da Fikret'in kullandığı korner atışında Volkan'ın kafa şutunda top üstten dışarıya gitti. 34'te ani gelişen Bucaspor atağında Burak'ın şutunda top direğin dibinden az farkla auta gitti. 43'te İzmir ekibi Enes'in attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti. 54'te Ahmet'in ara pasında Enes'in sert şutu kalecide kaldı. 69'da Bedirhan'ın ara pasında Osman eşitliği sağladı: 1-1. 90. dakikada ikinci sarı kartını gören Of Sporlu oyuncu Abdulkadir oyundan atıldı. Maç 1-1 bitti.
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