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koltupu bırakmadı

Fırtına, evinde en yakın takipçisi ’u elinden kaçırdı. kaybı dert etmedi.

Bucaspor 1928 koltupu bırakmadı

6.2.2021

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta en yakın takipçisi Diyarbekirspor'la evinde 1-1 berabere kalan lider Bucaspor 1928, fırsat tepti. Öne geçtiği karşılaşmada önemli fırsatları değerlendiremeyen ve ardından kalesinde golü gören sarı-lacivertlilerde teknik direktör Uğur Balcıoğlu 1 puana razı olduklarını söyledi. 'Kazansak önemli yol kat edecektik' ifadelerini kullanan genç teknik adam, "İkinci yarıya golle başlamamız ve öne geçmemiz çok olumlu oldu. Moral ve motivasyonumuz arttı. Duran topta bir hata yaptık. Maalesef hiç beklemediğimiz anda ikinci golü ararken kalemizde bir gol gördük.
Oyuncularımızın mücadelesinden, isteğinden memnunuz. Bundan sonraki maçlarımızı kazanıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

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